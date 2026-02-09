Sacyr Vallehermoso Aktie

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

Sacyr Vallehermoso-Investment 09.02.2026 10:04:28

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Sacyr Vallehermoso-Anteile letztlich bei 3,23 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 3 095,975 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.02.2026 13 182,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Sacyr Vallehermoso S.A. 4,20 -1,04%

Sacyr Vallehermoso S.A. 4,20 -1,04% Sacyr Vallehermoso S.A.

