WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

Sacyr Vallehermoso-Investmentbeispiel 24.11.2025 10:04:16

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment gewesen.

Die Sacyr Vallehermoso-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 390,016 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Papiere wären am 21.11.2025 1 432,14 EUR wert, da der Schlussstand 3,67 EUR betrug. Damit wäre die Investition 43,21 Prozent mehr wert.

Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 2,91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

