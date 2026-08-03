Sacyr Vallehermoso Aktie

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WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Investment 03.08.2026 10:03:45

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sacyr Vallehermoso-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33,761 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2026 158,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,68 Prozent erhöht.

Sacyr Vallehermoso erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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