Sacyr Vallehermoso Aktie

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WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Langfristige Investition 28.09.2026 10:03:45

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Sacyr Vallehermoso-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 571,429 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 435,71 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 25.09.2026 auf 4,04 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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