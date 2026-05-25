Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Sacyr Vallehermoso-Performance im Blick
|
25.05.2026 10:03:55
IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.05.2016 wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sacyr Vallehermoso-Aktie an diesem Tag 1,71 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5 861,596 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers auf 4,53 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 541,31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 165,41 Prozent zugenommen.
Sacyr Vallehermoso erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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