IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Sacyr Vallehermoso-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sacyr Vallehermoso-Aktie an diesem Tag 1,83 EUR wert. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 546,615 Sacyr Vallehermoso-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 119,77 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 09.10.2026 auf 3,88 EUR belief. Damit wäre die Investition um 111,98 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 3,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at