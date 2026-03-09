IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sacyr Vallehermoso-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sacyr Vallehermoso-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sacyr Vallehermoso-Aktie bei 3,35 EUR. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,833 Sacyr Vallehermoso-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Anteile wären am 06.03.2026 124,05 EUR wert, da der Schlussstand 4,16 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 24,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sacyr Vallehermoso eine Marktkapitalisierung von 3,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at