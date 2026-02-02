IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sacyr Vallehermoso eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie betrug an diesem Tag 1,28 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 782,099 Sacyr Vallehermoso-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (3,97 EUR), wäre das Investment nun 3 101,81 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 210,18 Prozent.

Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 3,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at