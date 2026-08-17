Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Rentable Sacyr Vallehermoso-Anlage? 17.08.2026 10:04:12

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Sacyr Vallehermoso-Papier bei 1,46 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Sacyr Vallehermoso-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 836,111 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 30 735,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,50 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 30 735,16 EUR, was einer positiven Performance von 207,35 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Sacyr Vallehermoso einen Börsenwert von 3,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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