IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie gebracht.

Am 22.12.2022 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers betrug an diesem Tag 2,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3 828,484 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (3,81 EUR), wäre das Investment nun 14 586,52 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 45,87 Prozent gleich.

Sacyr Vallehermoso war somit zuletzt am Markt 3,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at