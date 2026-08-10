Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Langfristige Investition
|
10.08.2026 10:03:54
IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sacyr Vallehermoso-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie betrug an diesem Tag 2,06 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 486,381 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 2 225,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,58 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 225,68 EUR, was einer positiven Performance von 122,57 Prozent entspricht.
Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,64 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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