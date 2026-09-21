Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 10:03:43

IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sacyr Vallehermoso-Anteile 3,58 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 279,174 Sacyr Vallehermoso-Papiere. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Aktien wären am 18.09.2026 1 150,75 EUR wert, da der Schlussstand 4,12 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,08 Prozent gesteigert.

Sacyr Vallehermoso markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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