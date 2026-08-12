Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Rentabler Solaria Energia-Einstieg?
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12.08.2026 10:04:01
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Solaria Energia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,62 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 7,345 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers auf 16,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,73 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,73 Prozent gesteigert.
Solaria Energia wurde am Markt mit 2,04 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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