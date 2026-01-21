IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Solaria Energia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,02 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 124,766 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,77 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 092,33 EUR wert. Mit einer Performance von +109,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at