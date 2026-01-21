Solaria Energia Aktie
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingebracht
Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,02 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 124,766 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,77 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 092,33 EUR wert. Mit einer Performance von +109,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
