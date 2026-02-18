Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Profitables Solaria Energia-Investment?
|
18.02.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren
Das Solaria Energia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 282,051 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 18,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 307,69 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +143,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Solaria Energia
Analysen zu Solaria Energia
Aktien in diesem Artikel
|Solaria Energia
|18,65
|-2,10%
