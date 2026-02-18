Solaria Energia Aktie

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

Profitables Solaria Energia-Investment? 18.02.2026 10:04:02

IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie gebracht.

Das Solaria Energia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 282,051 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 18,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 307,69 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +143,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Solaria Energia 18,65 -2,10% Solaria Energia

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

