IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie gebracht.

Das Solaria Energia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 282,051 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 18,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 307,69 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +143,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at