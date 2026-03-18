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Solaria Energia Aktie

Solaria Energia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

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Solaria Energia-Performance 18.03.2026 10:04:50

IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,132 Solaria Energia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers auf 21,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 288,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 188,77 Prozent.

Solaria Energia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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