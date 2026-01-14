Solaria Energia Aktie

Solaria Energia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Solaria Energia-Investition? 14.01.2026 10:03:57

IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie gebracht.

Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,68 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 147,059 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 13.01.2026 2 618,38 EUR wert, da der Schlussstand 17,81 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 518,38 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Solaria Energia

mehr Nachrichten