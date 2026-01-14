Solaria Energia Aktie
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,68 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 147,059 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 13.01.2026 2 618,38 EUR wert, da der Schlussstand 17,81 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 518,38 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
