Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Frühes Investment
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17.06.2026 10:04:19
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Solaria Energia-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Solaria Energia-Anteile 13,97 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 71,582 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 549,75 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 16.06.2026 auf 21,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,97 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 2,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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