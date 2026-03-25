IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.03.2023 wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,86 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Solaria Energia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,072 Solaria Energia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 425,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,54 Prozent vermehrt.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at