IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Solaria Energia-Investition eingebracht

Vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Solaria Energia-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,58 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 794,913 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.07.2023 gerechnet (13,93 EUR), wäre das Investment nun 11 069,16 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at