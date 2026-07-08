IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Solaria Energia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,03 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 99,751 Solaria Energia-Papiere. Die gehaltenen Solaria Energia-Anteile wären am 07.07.2026 1 897,76 EUR wert, da der Schlussstand 19,03 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,78 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at