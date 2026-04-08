IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Solaria Energia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 157,480 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 07.04.2026 3 858,27 EUR wert, da der Schlussstand 24,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3 758,27 Prozent angewachsen.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at