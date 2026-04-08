Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Hochrechnung
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08.04.2026 10:03:55
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 157,480 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 07.04.2026 3 858,27 EUR wert, da der Schlussstand 24,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3 758,27 Prozent angewachsen.
Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,01 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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