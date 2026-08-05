Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Solaria Energia-Investment im Blick
|
05.08.2026 10:03:52
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.08.2025 wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,45 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 873,362 Solaria Energia-Aktien. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 04.08.2026 14 296,94 EUR wert, da der Schlussstand 16,37 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solaria Energia
Analysen zu Solaria Energia
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Solaria Energia
|15,72
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.