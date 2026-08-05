IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Solaria Energia gewesen.

Am 05.08.2025 wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,45 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 873,362 Solaria Energia-Aktien. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 04.08.2026 14 296,94 EUR wert, da der Schlussstand 16,37 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Solaria Energia einen Börsenwert von 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at