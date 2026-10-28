Solaria Energia Aktie

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WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

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Langfristige Performance 28.10.2026 10:03:56

IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Solaria Energia-Papier an diesem Tag bei 15,19 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 658,328 Anteile im Depot. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 27.10.2026 10 246,87 EUR wert, da der Schlussstand 15,57 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 246,87 EUR entspricht einer Performance von +2,47 Prozent.

Solaria Energia wurde am Markt mit 2,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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