Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Langfristige Performance
|
28.10.2026 10:03:56
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Solaria Energia-Papier an diesem Tag bei 15,19 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 658,328 Anteile im Depot. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 27.10.2026 10 246,87 EUR wert, da der Schlussstand 15,57 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 246,87 EUR entspricht einer Performance von +2,47 Prozent.
Solaria Energia wurde am Markt mit 2,05 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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