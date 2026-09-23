Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Rentabler Solaria Energia-Einstieg?
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23.09.2026 10:03:49
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Solaria Energia-Papier bei 0,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,719 Solaria Energia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 253,59 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 22.09.2026 auf 17,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 153,59 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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