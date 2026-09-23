IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Solaria Energia-Papier bei 0,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,719 Solaria Energia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 253,59 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 22.09.2026 auf 17,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2 153,59 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at