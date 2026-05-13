IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Solaria Energia-Anteile an diesem Tag bei 6,72 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 487,210 Solaria Energia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 276,62 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 252,77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich jüngst auf 3,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at