Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Performance im Blick
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25.11.2026 10:03:42
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Solaria Energia-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Solaria Energia-Papier an diesem Tag bei 16,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Solaria Energia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,035 Solaria Energia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,08 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 24.11.2026 auf 13,44 EUR belief. Damit wäre die Investition um 18,92 Prozent gesunken.
Alle Solaria Energia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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