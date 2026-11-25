Bei einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Solaria Energia-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Solaria Energia-Papier an diesem Tag bei 16,57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Solaria Energia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,035 Solaria Energia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,08 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 24.11.2026 auf 13,44 EUR belief. Damit wäre die Investition um 18,92 Prozent gesunken.

Alle Solaria Energia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at