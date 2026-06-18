Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentables Telefonica-Investment?
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18.06.2026 10:04:37
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Telefonica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 3,62 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 276,091 Telefonica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 030,37 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,04 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 21,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com