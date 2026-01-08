Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Performance unter der Lupe
|
08.01.2026 10:03:26
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.01.2021 wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Aktie betrug an diesem Tag 3,27 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 3 062,112 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 674,52 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 07.01.2026 auf 3,49 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Telefonica belief sich zuletzt auf 19,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com