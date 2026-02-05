IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Telefonica-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,736 Telefonica-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,14 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 04.02.2026 auf 3,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,14 Prozent zugenommen.

Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 19,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at