Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Langfristige Anlage
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30.04.2026 10:03:37
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Telefonica-Anteile bei 3,53 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Telefonica-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,344 Telefonica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (3,80 EUR), wäre die Investition nun 107,79 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 21,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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