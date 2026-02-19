IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Telefonica-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Anteile betrug an diesem Tag 4,09 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 443,793 Telefonica-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 709,68 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 709,68 EUR, was einer negativen Performance von 12,90 Prozent entspricht.

Alle Telefonica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at