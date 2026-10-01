Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentables Telefonica-Investment?
|
01.10.2026 10:03:17
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 01.10.2025 wurden Telefonica-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Telefonica-Papier bei 4,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 228,885 Telefonica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 3,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,02 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23,60 Prozent vermindert.
Am Markt war Telefonica jüngst 19,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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