Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Telefonica-Investment? 01.10.2026 10:03:17

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor einem Jahr verloren

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Telefonica eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.10.2025 wurden Telefonica-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Telefonica-Papier bei 4,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 228,885 Telefonica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 3,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 764,02 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23,60 Prozent vermindert.

Am Markt war Telefonica jüngst 19,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Telefonica S.A.

mehr Analysen
28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefonica S.A. 3,28 -1,91% Telefonica S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen