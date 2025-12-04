Telefonica Aktie

Rentables Telefonica-Investment? 04.12.2025 10:03:38

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 3 Jahren verdient

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Telefonica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Telefonica-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 279,330 Telefonica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 3,63 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 014,80 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 20,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

