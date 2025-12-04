Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentables Telefonica-Investment?
|
04.12.2025 10:03:38
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Telefonica-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 279,330 Telefonica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 3,63 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 014,80 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 20,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Telefonica S.A.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
13.11.25
|IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Sorgen drücken Telefonica-Aktien weiter in die Tiefe (dpa-AFX)
|
04.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei Telefonica (Dow Jones)
|
04.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Kurseinbruch bei Telefonica (Dow Jones)
|
04.11.25
|Telefonica-Aktie sackt ab: Dividende für 2026 soll halbiert werden (dpa-AFX)