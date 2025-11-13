Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
13.11.2025 10:04:25
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 3,08 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 324,304 Telefonica-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 3,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 181,44 EUR wert. Damit wäre die Investition 18,14 Prozent mehr wert.
Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 20,71 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
