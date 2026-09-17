IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Telefonica-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Telefonica-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Telefonica-Aktie bei 4,02 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investierten, hätten nun 2 489,408 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Telefonica-Aktien wären am 16.09.2026 9 228,23 EUR wert, da der Schlussstand 3,71 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 7,72 Prozent vermindert.

Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at