Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Profitable Telefonica-Anlage?
|
15.01.2026 10:03:27
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Telefonica-Papier bei 7,78 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 12,852 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 3,41 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,79 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 56,21 Prozent.
Telefonica wurde am Markt mit 18,91 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
