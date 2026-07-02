Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Profitable Telefonica-Investition? 02.07.2026 10:03:41

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Telefonica-Aktien gewesen.

Telefonica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,41 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 13,491 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 46,61 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 01.07.2026 auf 3,46 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 53,39 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 19,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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