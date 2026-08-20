Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Lohnender Telefonica-Einstieg? 20.08.2026 10:03:27

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren bedeutet

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Telefonica-Aktien gewesen.

Das Telefonica-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,10 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 243,941 Anteile im Depot. Die gehaltenen Telefonica-Aktien wären am 19.08.2026 901,85 EUR wert, da der Schlussstand 3,70 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 9,81 Prozent.

Der Marktwert von Telefonica betrug jüngst 20,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
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