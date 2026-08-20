Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Lohnender Telefonica-Einstieg?
|
20.08.2026 10:03:27
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren bedeutet
Das Telefonica-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,10 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hat, hat nun 243,941 Anteile im Depot. Die gehaltenen Telefonica-Aktien wären am 19.08.2026 901,85 EUR wert, da der Schlussstand 3,70 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 9,81 Prozent.
Der Marktwert von Telefonica betrug jüngst 20,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Telefonica S.A.
|
13.08.26
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Hätte sich ein Telefonica-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
06.08.26
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
30.07.26
|IBEX 35-Titel Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Telefonica verdient operativ mehr - Cashflow-Prognose angehoben (dpa-AFX)
|
28.07.26
|Ausblick: Telefonica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Wäre eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
16.07.26
|IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Telefonica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Telefonica S.A.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Telefonica S.A.
|3,65
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.