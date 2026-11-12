Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Profitables Telefonica-Investment?
|
12.11.2026 10:03:23
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren bedeutet
Am 12.11.2021 wurde die Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Anteile betrug an diesem Tag 3,81 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 262,237 Telefonica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 919,14 EUR wert. Mit einer Performance von -8,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 19,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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