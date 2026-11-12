Telefonica Aktie

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WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Profitables Telefonica-Investment? 12.11.2026 10:03:23

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren bedeutet

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Telefonica gewesen.

Am 12.11.2021 wurde die Telefonica-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Anteile betrug an diesem Tag 3,81 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 262,237 Telefonica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 919,14 EUR wert. Mit einer Performance von -8,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 19,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
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