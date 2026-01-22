Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Lukrative Telefonica-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Telefonica-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Telefonica-Aktie an diesem Tag bei 3,81 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investierten, hätten nun 262,261 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 848,68 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 21.01.2026 auf 3,24 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 15,13 Prozent verkleinert.
Telefonica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Telefonica S.A.
Analysen zu Telefonica S.A.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.25
|Telefonica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Telefonica S.A.
|3,30
|0,52%
