Lukrative Telefonica-Investition? 22.01.2026 10:03:51

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor einem Jahr bedeutet

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Telefonica-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Telefonica-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Telefonica-Aktie an diesem Tag bei 3,81 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investierten, hätten nun 262,261 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 848,68 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 21.01.2026 auf 3,24 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 15,13 Prozent verkleinert.

Telefonica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

Analysen zu Telefonica S.A.

28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24 Telefonica Sell Deutsche Bank AG
13.06.24 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.

Aktien in diesem Artikel

Telefonica S.A. 3,30 0,52% Telefonica S.A.

