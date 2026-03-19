IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Telefonica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Telefonica-Anteile bei 4,33 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,079 Telefonica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,58 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 18.03.2026 auf 3,67 EUR belief. Damit wäre die Investition um 15,42 Prozent gesunken.

Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,64 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at