Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Lohnende Telefonica-Investition?
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09.07.2026 10:03:25
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor einem Jahr bedeutet
Telefonica-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,52 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 221,337 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Telefonica-Papiers auf 3,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 776,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,31 Prozent verringert.
Insgesamt war Telefonica zuletzt 19,93 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com