IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Telefonica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,73 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 293,002 Telefonica-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 5 093,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,94 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,07 Prozent abgenommen.

Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 22,37 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at