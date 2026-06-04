Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Telefonica-Investmentbeispiel
|
04.06.2026 10:04:00
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen
Telefonica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,73 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 293,002 Telefonica-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 5 093,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,94 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,07 Prozent abgenommen.
Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 22,37 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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