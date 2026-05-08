IBEX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IBEX hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBEX 0,730 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at