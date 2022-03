IBI Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IBI Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,120 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent auf 112,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,660 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat IBI Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 444,49 Millionen CAD im Vergleich zu 393,21 Millionen CAD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,730 CAD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 437,26 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at