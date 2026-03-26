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26.03.2026 06:31:28
IBI Investment House: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
IBI Investment House hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,38 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,43 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 436,1 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 306,9 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,47 ILS eingefahren. Im Vorjahr waren 13,18 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,47 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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