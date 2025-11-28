IBI Investment House stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IBI Investment House präsentierte am 26.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3,32 ILS gegenüber 2,51 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 373,0 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,1 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at