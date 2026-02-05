IBIDEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

IBIDEN lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent auf 669,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 582,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at