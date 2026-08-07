IBIDEN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IBIDEN hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBIDEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent auf 773,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 674,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at